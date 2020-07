’Zedendelinquent ontsnapt uit tbs-kliniek Kijvelanden’

Tbs-kliniek de Kijvelanden van Fivoor in Poortugaal. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Jeffrey Groeneweg

POORTUGAAL - Er is een tbs’er ontsnapt uit de kliniek Kijvelanden in Poortugaal. Het gaat om een man die veertien jaar geleden als zedendelinquent de bak in moest.