Curaçao erg in trek bij Nederlandse toeristen in 2021

Het aantal Nederlanders dat naar Curaçao is afgereisd, is tijdens de pandemie flink gestegen. Vorig jaar was het niet alle maanden mogelijk om het eiland te bezoeken, zo ging het eiland in april in lockdown. Toch werd in zes van de twaalf maanden van 2021 een nieuw record aan Nederlandse bezoekers geregistreerd.

Curaçao heeft in 2021 265.000 toeristen mogen verwelkomen. Dat is 57 procent van het aantal toeristen dat het eiland in 2019 bezocht, dus voor de coronapandemie. December 2021 was de beste maand met 42.281 toeristen; daarmee werd 95 procent van het aantal toeristen bereikt dat in 2019 het eiland bezocht. Daarvan waren 24.062 bezoekers uit Nederland afkomstig.

Corona heeft de afgelopen jaren voor veel lagere toerismecijfers gezorgd. In 2020 kwamen er 174.871 toeristen naar Curaçao, dat is 38 procent van het aantal dat in 2019 het eiland bezocht. In de cijfers over 2020 wordt niets bijzonders over het aantal Nederlandse toeristen gezegd.