Niets gevonden in basisschool Hengelo na anonieme melding

Volgens de politie werd de school doorzocht op explosieven na een melding via Misdaad Anoniem. Er werd niets gevonden. De kinderen werden opgevangen in een sporthal in de buurt, maar zijn inmiddels allemaal opgehaald.

„Over de inhoud van de melding kunnen we nog niets zeggen”, twittert de politie. Politie, brandweer en ambulance waren massaal aanwezig in de buurt. In de omgeving van de school zijn agenten met kogelwerende vesten gezien. Volgens de Stentor zijn ook explosievendeskundigen met de afkorting Cbrne op hun kleding gearriveerd. Volgens de krant gaat het daarbij hoogstwaarschijnlijk om militairen die gespecialiseerd zijn in chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen en in explosieven.

Burgemeester van Hengelo Sander Schelberg liet via Twitter weten dat „we volop bezig zijn met een anonieme melding over een verdachte situatie bij basisschool De Telgenkamp. We nemen uiteraard geen enkel risico en pakken dit zeer serieus op.”

