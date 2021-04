School Hengelo ontruimd na anonieme melding bij politie

De ontruiming van de school zou "vooral uit voorzorg" zijn. Van acuut gevaar zou geen sprake zijn. Later werden ook omliggende huizen ontruimd. Of er toen wel sprake was van acuut gevaar, kon de woordvoerster niet zeggen. Ook over hoeveel kinderen en omwonenden zijn geëvacueerd, kon ze niets vertellen.

Politie, brandweer en ambulance zijn volop aanwezig in de buurt, twittert de politie. In de omgeving van de school zijn agenten met kogelwerende vesten gezien. De kinderen zijn opgevangen in een sporthal in de buurt.

