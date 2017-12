Gewonden door bomaanslag Sint-Petersburg

Negen mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht met letsel, zo meldt RT. Zes anderen worden ter plaatse behandeld. Vijftig mensen zouden zijn geëvacueerd. Volgens een woordvoerder van het onderzoekscomité gaat het om een ’zelfgemaakt explosief, gevuld met dodelijke projectielen’. De bom had ongeveer de kracht van een ontploffing van 200 gram TNT, een bekende explosieve stof.

De explosie vond plaats in de opslagruimte van een supermarkt, middenin een groot winkelcentrum waar duizenden mensen aan het shoppen waren. Een regeringswoordvoerder heeft aan persbureau TASS bevestigd dat er een ’knal’ was gehoord. Er was geen brand. De politie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd.