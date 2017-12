Geheimen onder de golven

Ze riskeerde haar leven voor deze tv-reeks, maar is daar rijkelijk voor beloond. Wetenschapster/tv-producente Orla Doherty bracht voor het monsterproject Blue Planet II in totaal 500 uur door in een onderzeeër waarin ze tot een kilometer onder het wateroppervlakte reisde. Ze ontdekte nog naamloze zeemonsters en was getuige van een vulkaanuitbarsting op de bodem van de zee. „Overweldigend.”