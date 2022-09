Opnieuw vertrouweling van Poetin overleden

„Het gebeurde opeens, compleet onaangekondigd”, zo schrijft een journalist van de krant, die meereisde met Sungorkin. De hoofdredacteur had voorgesteld om „ergens een mooie plek te zoeken om te lunchen.” Kort daarna viel hij flauw, aldus de collega: „Drie minuten later begon Vladimir te stikken. We namen hem mee naar buiten voor wat frisse lucht, maar toen was hij al bewusteloos. Niets hielp. De dokter die als eerste onderzoek deed, zei dat het vermoedelijk een beroerte was.”

Het is al de tweede vertrouweling van Poetin in een week tijd die overlijdt. Maandag werd het stoffelijk overschot gevonden van Ivan Pechorin, die afgelopen weekend overboord zou zijn geslagen in de wateren bij Vladivostok. De 39-jarige Pechorin was persoonlijk door Poetin aangesteld als baas van de Ontwikkelingsmaatschappij voor het Verre Oosten en het Noordpoolgebied (KRDV). Dit jaar is al een groot aantal leden van de cirkel rond Poetin in soms mysterieuze omstandigheden om het leven gekomen.