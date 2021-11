Vol ziekenhuis: ’Moeder weegt pasgeboren baby op groentenafdeling’

De Britse Tasha Moss trok nogal de aandacht van de andere klanten, maar ze zag geen andere oplossing. Ze wilde weten hoeveel haar pasgeboren baby Freddie-Jay woog. Maar in het ziekenhuis kon ze door de coronadrukte niet terecht. Dus trok ze naar warenhuis Mark & Spencer. Op de groenten- en fruitafdeling legde ze haar tien weken oude zoontje op de weegschaal.

„We liepen gewoon langs de groenten- en fruitafdeling”, zei Tasha. „Ik had Freddie in mijn armen, ik was net klaar met hem te voeden en zag de weegschaal. Ik had hem al een tijd niet gewogen. Dus heb ik hem er snel even opgelegd”, zegt ze tegen Britse media. Na het wegen, veegde de 31-jarige mama de weegschaal af met een alcoholdoekje.

Veel klanten keken verwonderd toe, maar niemand maakte een opmerking. En ook de winkelverantwoordelijke maakte er geen punt van. „We moeten allemaal creatief zijn in deze moeilijke periode”, zei de verantwoordelijke van de afdeling groenten en fruit. Toch mag het geen gewoonte worden, klonk het.