’Veevoermaatregel Schouten van tafel’

Later op de dag wordt er van het landbouwministerie in Den Haag meer informatie verwacht. De minister liet door de Wageningen Universiteit onderzoeken of de voorgenomen maatregel wel zin heeft. Koeien zouden dan minder (eiwit)voeding toegediend moeten krijgen, een idee dat afgelopen jaar nog werd geopperd door de boeren zelf. Het stuitte ze echter tegen het borst dat die maatregel verplicht werd vanuit overheidswege. Boeren gingen afgelopen maand massaal de weg op om bezwaar aan te tekenen. Ze beschuldigden Schouten onder meer van dierenmishandeling.

Uit het onderzoek blijkt volgens de staatsomroep dat de opbrengst minimaal is. Het zou daarom zinloos zijn om boeren de nieuwe regelgeving per september op te leggen.

Er moet nu gezocht worden naar alternatieve oplossingen om alsnog de stikstof naar beneden te brengen. Eerder ging de maximumsnelheid op de snelweg al naar beneden. Die milieumaatregelen zijn nodig om bijvoorbeeld weer huizen te mogen bouwen.