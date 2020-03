Rechter verwerpt eis ex-vrouw Tob Cohen

De vrouw, die al lange tijd getrouwd was met Cohen, had geëist dat het hoofd van de nationale recherche, George Kinoti, ook terecht moest staan omdat ze hem ervan verdenkt uit te zijn op het miljoenenbezit van onze landgenoot.

Ook Noordin Haji, de leider van het Openbaar Ministerie, wilde ze om die reden voor het hekje hebben. Rechter Lydia Achode van het hooggerechtshof in hoofdstad Nairobi haalde maandag echter een dikke streep door de eis van de Afrikaanse, die vorig jaar na enkele weken detentie op borgtocht vrijkwam.

Plaats delict

,,Het Openbaar Ministerie en de nationale recherche spelen geen rol, alleen al omdat ze geen familie zijn van de overleden persoon”, zei Achode. Ze voegde eraan toe dat het tweetal bovendien geen andere belangen heeft bij het landgoed van Cohen, en dat ze het eigendom in beheer hebben omdat het is uitgeroepen tot plaats delict waar onderzoek naar de moord op de Nederlandse zakenman wordt gedaan.

Sarah W. probeert al langere tijd, zo melden media in het Oost-Afrikaanse land, het moordproces waarin ze terechtstaat te beëindigen. De Keniaanse is van mening dat ze al werd beschuldigd van moord toen het onderzoek naar de verdwijning van Cohen nog in volle gang was.

Bekijk ook: Ex Tob Cohen schoffeert Nederlandse familie opnieuw

Bekijk ook: Pikante vondst hotelkamer doet rechter Tob Cohen das om

’Spelletjes’

Hoewel het onderzoek al een schat aan bewijs tegen haar heeft opgeleverd, blijft ze van mening dat er slechts ’spelletjes’ worden gespeeld. Ze vindt dat ze de wettige erfgename is als het gaat om het ruime vermogen van de zakenman, ook al laat Cohen haar in zijn testament geen rooie cent na.

Het toegetakelde lichaam van de Nederlandse ex-topman van Philips werd medio september vorig jaar aangetroffen in een septic tank in zijn villatuin in Nairobi, nadat hij al geruime tijd vermist was. Sarah W. raakte afgelopen maand nog in opspraak door uitgelekte liefdesberichten aan rechter Sankale Ole K., die zich eerder over haar zaak boog. De Keniaanse magistraat is vanwege de geheime seksrelatie gearresteerd.