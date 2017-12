Obama verslaat Trump als meest bewonderd mens

Hij versloeg zittend president en winnaar van vorig jaar Donald Trump met 17 tegen 14 procent van de stemmen, aldus de jaarlijkse peiling van onderzoeksbureau Gallup. Obama hield ook paus Franciscus, senator John McCain, ondernemer Elon Musk en de Dalai Lama achter zich.

Het is voor het eerst sinds negen jaar dat niet de zittend president wordt gekozen tot meest bewonderde persoon. Stemmers die zich Democraat noemen, stemden bijna unaniem op Obama. Bij de Republikeinse stemmers was iets minder enthousiasme voor hun eigen kandidaat, maar zij stemden wel in meerderheid voor Trump.

Hillary Clinton was voor de zestiende keer op rij en voor de 22e keer in totaal de hoogst genoteerde vrouw op de lijst. Ze versloeg voormalig first lady Michelle Obama met 9 tegen 7 procent. De populariteit van haar echtgenoot Bill is tanende. Hij viel dit jaar voor het eerst sinds een kwart eeuw uit de top 10 van meest bewonderde mensen.