Nieuwe zoektocht naar Remon Bruinsma

Remon Bruinsma ging op 30 november een avondje stappen in Leeuwarden. De 18-jarige jonge man uit Zwaagwesteinde, die in de tussentijd 19 is geworden, kwam niet thuis en er is niets meer van hem vernomen. Morgen wordt er weer volop naar hem gezocht.

Er zijn al diverse zoektochten georganiseerd om de jonge man, of zijn lichaam, te vinden. In Leeuwarden en de gebieden rond de stad, zoals recreatiegebied De Groene Ster. Moeder Ansje, vader Steffen, zus Yvette en tweelingbroer Alex verkeren al bijna een maand in ondraaglijke onzekerheid.

De politie heeft gezocht met duikers, helikopters en warmtecamera’s, en tientallen vrijwijlligers hebben zich ingezet. Morgen verzamelt opnieuw een groep zich bij het centraal station in Leeuwarden om nogmaals op zoek te gaan naar Remon.