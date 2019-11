Coup anti-terreureenheid Irak blijkt hack

De journalist zag de berichten over de staatsgreep voorbijkomen op Twitter en zocht direct contact met de anti-terreureenheid. Een officier verzekerde dat er geen coup gaande was. „Er is geen staatsgreep, alleen een internetstrijd”, zei de officier. Het bericht over de staatsgreep staat nog wel op het Twitteraccount van de eenheid.

De anti-terreureenheid werd in 2007 opgericht. De leden zijn bijna allemaal opgeleid door Amerikaanse militairen.

In Irak zijn al wekenlang protesten tegen de regering gaande. Daarbij kwamen al meer dan 330 mensen om het leven door hardhandig ingrijpen van veiligheidsdiensten.