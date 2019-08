Petitie ijvert voor rouwdag voor dood huisdier

De Schotse Emma McNulty (18), die ontslagen werd omdat ze een dag thuisbleef nadat haar hond stierf, is de motor achter de actie.

Emma McNulty (18) en haar terriër Millie waren veertien jaar onafscheidelijk. Toen haar trouwe viervoeter onlangs onverwacht overleed, was Emma zo aangeslagen dat ze het niet kon opbrengen om in de broodjeszaak te gaan werken. „Ik informeerde mijn baas dat ik niet zou kunnen komen werken omdat ik kapot was van verdriet en me zelfs fysiek ziek voelde”, schrijft ze bij haar petitie.

„In plaats van medeleven te tonen, stuurde hij me boze berichten en zei me dat ik moest komen omdat voor huisdieren geen rouwverlof is toegestaan. Ik ging niet en werd ontslagen. Op dezelfde dag dat ik mijn beste vriend verloor, werd ik werkloos.”