Visfilet komt tot leven

Het gespartel is vastgelegd met een mobiele telefoon (zie video hieronder). Internetters doopten de vis al om als ’zombievis’. Volgens Het Nieuwsblad belden sommige mensen zelfs naar dierenorganisaties om te vragen of het om dierenmishandeling gaat.

Dat is niet het geval: de vis is gewoon dood, en voelt geen pijn meer. Toch kunnen bewegingszenuwcellen nog werkzaam zijn, omdat er in de spieren van de vis nog adenosinetrifosfaat zit, dat een rol speelt bij het opwekken van chemische energie, en omdat de spiercellen en membranen nog intact zijn.

Het weefsel van de vis reageert daardoor nog op stimuli, zoals zout. De vis absorbeert het zout en de bewegingszenuwcellen worden geactiveerd, waardoor de spieren vervolgens samentrekken. Soms wordt daarmee ’gespeeld’. In een bepaald rijstgerecht met inktvis wordt expres sojasaus over de vis gegoten, zodat die begint te ’dansen’.