Opnieuw aanhouding voor poging tot liquidatie in Sittard

De verdachte is een 36-jarige man uit Sittard. Hij is aangehouden in een hotel in Sittard-Geleen, waar hij verbleef.

Vrijdagmiddag hield de politie in Maastricht al een 35-jarige man aan voor dezelfde zaak. Na de aanhouding werd zijn woning doorzocht. Daarbij werden twee vuurwapens aangetroffen en in beslag genomen.

Met de aanhoudingen van deze twee verdachten hoopt de politie meer duidelijkheid te krijgen over het motief en de aanleiding van de liquidatiepoging. Ze sluit meer aanhoudingen niet uit.

De twee mannen zitten in voorlopige hechtenis met beperkingen. Dit betekent dat ze geen contact met de buitenwereld mogen hebben, alleen maar met hun advocaat.