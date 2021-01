Strafzaak tegen Tilburgse uitreizigster van de baan

De vrouw reisde in 2017 naar Turkije. Het onderzoek heeft niet uitgewezen dat ze in Syrië is geweest of dat ze zich in Turkije bij IS heeft aangesloten, aldus het OM. Volgens haar eigen verklaring is ze in Turkije gebleven. Daar is ze getrouwd met een Syrische man, die door de Turkse politie is aangehouden wegens deelname aan IS. Hij zou vanuit Turkije logistieke activiteiten voor de organisatie hebben ontplooid. De vrouw zegt dat zij geen deel heeft uitgemaakt van IS.

Volgens het OM bevestigt het politieonderzoek de verklaring van de vrouw. Daarin zijn ook de bevindingen van de Turkse autoriteiten meegenomen. Volgens het OM zijn er geen mogelijkheden voor verder onderzoek.

De vrouw deed volgens justitie al in 2014 een poging naar Syrië uit te reizen. Die strandde op de Hongaars-Servische grens. In november 2018 meldde zij zich bij het Nederlands consulaat in Turkije. Bij aankomst in Nederland werd zij op Schiphol aangehouden en in de cel gezet. In maart 2019 werd de vrouw voorlopig op vrije voeten gesteld.