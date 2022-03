’Symptomen van vermeende vergiftiging bij Abramovitsj’

De symptomen begonnen volgens de krant nadat Abramovitsj in Kiev was geweest. Ook zouden Oekraïense onderhandelaars met de symptomen te maken hebben gehad. Na de vermeende vergiftiging zouden betrokkenen last hebben gekregen van rode ogen, een constante en pijnlijke stroom tranen en vervelden hun gezichten en handen. Volgens onderzoekscollectief Bellingcat was de vergiftiging, gezien de dosering en de keuze voor het type gif, waarschijnlijk bedoeld om de slachtoffers mee af te schrikken. Een door Bellingcat gesproken expert stelde dat het „onvoldoende was om levensbedreigende schade mee aan te richten”.

Vredesonderhandelingen

Abramovitsj zou zich volgens The Wall Street Journal hebben ingezet voor vredesonderhandelingen tussen beide landen. Die stap zou volgens betrokkenen zijn tegengewerkt vanuit hardliners in het Kremlin.

Abramovitsj, die tussen Moskou, het Oekraïense Lviv en andere onderhandelingsplekken pendelde, en zeker twee hoge leden van de Oekraïense delegatie hadden symptomen van een vermoedelijke vergiftiging, aldus de krant, die zich baseert op ingewijden.

Inmiddels zouden de omstandigheden van de drie zijn verbeterd en zijn hun levens niet in gevaar.