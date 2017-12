September: Irma sloopt Sint-Maarten, Ybeltje de VVD (not)

Irma komt langs op Sint-Maarten

Gevaarlijke vrouw, die Irma: je bent gespannen als je weet dat ze eraan komt en je bent je huis kwijt als ze weer gaat. Sint-Maarten weet er alles van, zoals meer eilanden in het Caribisch gebied. Zeldzaam krachtig is deze orkaan en Sint-Maarten heeft de pech op haar pas te liggen als ze het sterkst is. Na de orkaan zien we het lelijkste en het mooiste van de mensheid. Plunderaars maken van de gelegenheid gebruik om zichzelf te helpen, hulpverleners komen van heinde en verre om het eiland weer op te bouwen. Dat zal nog wel even duren, laten we zeggen tot Sint-Maarten volgend jaar. Lees meer

Ybeltje gaat voor wereldroem… in Nederland

Zelden trad een backbencher zo voor het voetlicht. Ybeltje heet ze. Voor de volledigheid: Berckmoes van achteren. Maar weinigen hadden van het VVD-Kamerlid gehoord, maar toen eenmaal duidelijk werd dat ze niet zou terugkeren in de bankjes, kwam ze met een boek over de partij, de kadaverdiscipline en het voorgekookte stemmen. Het boek sloeg in als een bom… metje. Twee dagen was ze bekend, over tien minuten weet u niet eens meer dat ze Berckmoes heet. Lees meer

Noodlot treft Jack

Een paar jaar geleden kwam CDA-coryfee niet al te positief in het nieuws, toen bleek dat hij zijn gezin in de steek liet voor een nieuwe vlam: zijn assistente Melissa. Nu komen Jack en Melissa opnieuw in het nieuws, maar nu is het heel wat ernstiger. Volkomen onverwacht overlijdt Melissa. Vreselijk. Lees meer

Bom in metro Londen

Wéér Londen. Wéér de metro. Wéér paniek. De bom die afgaat in de London sub bij het station Parsons Green is niet al te ingewikkeld, heeft een hoog McGyvergehalte, maar zorgt wel voor een steekvlam die door een treinstel raast en mensen verwondt. En ja, het blijkt een terreuraanval. Lees meer

Katlijk in shock

Amper zeshonderd inwoners telt het dorp en 597 van hen zijn in shock als Jos Verdonk en Margreet Andriol doodgestoken worden gevonden. Jos en Margreet kunnen er niets meer van vinden en hun 14-jarige zoon wordt voor de moord opgepakt. Lees meer

Boer uitgespeeld

Tweeënenhalve maand duurde het feest. Wie dacht dat Inter Milaan met het ontslag van Frank de Boer na 84 dagen het ‘record’ best scherp had gezet, kwam bedrogen uit: Crystal Palace had slechts 77 dagen nodig om de Nederlandse trainer aan de kant te zetten. Eerlijk? Nee, ja, wie zal het zeggen? Opmerkelijk? Zeker wel. Lees meer

Eberhard is moe

Hij weet al sinds januari dat hij kanker heeft, maar in september is het wel klaar. Eberhard is moe. Hij moet zijn taken neerleggen. Wie het overneemt, boeit niemand is (Kajsa Ollongren, voor wie het wil weten), Amsterdam is terneergeslagen. Eberhard richt zich de laatste periode van zijn leven op zijn gezin. Lees meer

Frau Merkel darf weiter

Verkiezingen in Duitsland en Merkel wint. Tot zover niets nieuws, maar wel nieuw is dat zij rekening moet houden bij de coalitievorming met de winst van de AfD, waarmee zij niet wil regeren. Omdat de socialistische coalitiepartner SPD geen zin meer heeft, moet de christendemocrate Merkel zoeken naar een samenwerking met FDP en de Groenen. En dat gaat niet meevallen. Lees meer

Meest gelezen in september

1. Irma raast op Sint-Maarten af

2. Partner Jack de Vries plots overleden

3. Zaterdag breekt einde der tijden aan

4. Minder frietjes bij McDonalds door bakjestruc

5. Toch geen boete voor wildplassend jongetje (2)

6. Ze werd verkracht door duizenden, maar vindt geen gehoor

7. Orkanen Maria en Lee op weg naar Europa

8. Ondeugde tekeneing in kinderserie schokt ouders

9. Zee Bahama’s verdwenen

10. Duurdere boodschappen in zicht: verhoging btw