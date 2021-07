LIVE | Malta komt onder druk terug van weren niet-gevaccineerden

Aantal besmettingen schiet omhoog: meer dan 50.000 in een week

Zomerkamp na één dag al voorbij door positieve coronatest leider: alle 120 kinderen naar huis gestuurd

Nederland ’coronarisicogebied’: dit zijn de eisen in Duitsland en Oostenrijk

Alleen volledig gevaccineerden nog welkom op Malta

21.46 - Malta komt onder druk terug van weren niet-gevaccineerden

Malta heeft zijn voornemen om niet-gevaccineerde bezoekers te weren onder druk losgelaten. De maatregel zou woensdag ingaan, maar in plaats daarvan worden toeristen en zakenreizigers die niet (volledig) zijn ingeënt verplicht in quarantaine te gaan, meldt de regering van het EU-land. De isolatieperiode werd niet bekendgemaakt, maar voor reizigers uit ’rode’ landen is dat nu twee weken.

De Europese Commissie had maandag opheldering gevraagd over het besluit van het kleine land in de Middellandse Zee dat met zijn maatregel afwijkt van het Brusselse beleid. Als de EU-coronareispas aantoont dat iemand recent negatief is getest of al corona heeft gehad moet die persoon in principe vrij kunnen reizen binnen de unie. Dat voorrecht kan niet worden beperkt tot gevaccineerden, vindt het dagelijks bestuur van de Europes Unie.

Het is EU-landen overigens wel toegestaan aanvullende maatregelen te nemen als de volksgezondheid in gevaar is, zolang die maar „proportioneel en niet-discriminerend” zijn. Het coronacertificaat is volgens Brussel mede bedoeld om discriminatie zo veel mogelijk te voorkomen.

19.00 - Kabinet werkt aan extra steun voor evenementenbranche

Organisatoren van evenementen mogen hopen op extra compensatie nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt. Het demissionaire kabinet werkt aan een verruiming van de garantieregeling voor bijvoorbeeld festivals. Daar wordt waarschijnlijk voor het coronadebat van woensdag meer over bekend.

Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van de NOS. Sinds deze maand kunnen bedrijven die door nieuwe coronabeperkingen een evenement moeten afgelasten, 80 procent van de al gemaakte kosten terugkrijgen. Dat wordt volgens ingewijden verhoogd, mogelijk zelfs naar 100 procent.

Het kabinet greep vrijdag hard in bij de uitgaans- en evenementenbranche, omdat het aantal besmettingen sinds de versoepelingen van eind juni veel te hard oploopt. Alleen eendaagse evenementen mogen de komende maand doorgaan, en alleen als alle bezoekers een vaste zitplaats hebben op minstens anderhalve meter van elkaar.

Demissionair minister-president Mark Rutte erkende maandag dat het kabinet een inschattingsfout heeft gemaakt en te snel te veel coronamaatregelen heeft losgelaten. Ook de communicatie over de versoepelingen was ongelukkig, gaf Rutte toe. Hij bood zijn excuses aan.

17.25 - Britten melden hoogste aantal coronadoden sinds april

Groot-Brittannië heeft het hoogste aantal coronadoden sinds april geteld. Het gaat om 50 personen die binnen vier weken na een positieve coronatest bezweken.

Het nieuws komt een dag na het besluit van de regering om begin volgende week vrijwel alle coronabeperkingen in Engeland op te heffen. Ook zijn 36.660 nieuwe besmettingen geregistreerd.

17.08 - Van positief geteste mensen was 6 procent volledig gevaccineerd

Van de mensen die afgelopen week positief hebben getest op het coronavirus heeft 6 procent bij het maken van de testafspraak aangegeven volledig te zijn gevaccineerd. Het gaat om 2562 van de ruim 42.000 positief geteste mensen van wie de vaccinatiestatus bekend is. Van meer dan een kwart van de mensen die besmet raakten is onbekend of ze wel of niet zijn gevaccineerd tegen het virus.

Tekst loopt door onder de foto

Ⓒ ANP/HH

Onbekend is wanneer de volledig gevaccineerden die toch besmet raakten hun tweede prik van Pfizer/BioNTech, Moderna of AstraZeneca, of hun eerste en enige prik van Janssen, hebben ontvangen. Vaccins hebben enige tijd nodig om goed te gaan werken. De overheid gaat uit van twee weken na de laatste prik.

Veruit de meeste mensen die positief testten (84 procent) waren niet gevaccineerd tegen het coronavirus, zo blijkt uit gegevens van de GGD’en waar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over rapporteert. De overige 10 procent was naar eigen zeggen deels gevaccineerd. Dat wil dus zeggen dat ze één prik hadden gekregen van een vaccin waarvan twee doses nodig zijn voor een goede bescherming.

„Ook al zijn er ongeveer 18 miljoen vaccinaties gezet, veel mensen zijn nog niet of niet volledig gevaccineerd. Het is en blijft daarom belangrijk om je aan de maatregelen te houden”, benadrukt het RIVM nog eens. „Een coronavaccinatie beschermt de meeste mensen tegen ernstig ziek worden en zorgt dat het zich minder snel verspreidt”, voegt het instituut eraan toe. „Maar ook als je gevaccineerd bent, is er nog een kans dat je besmet raakt en daarna anderen kan besmetten.”

16.59 - 1,2 miljoen nieuwe prikken, laagste aantal sinds mei

Iets meer dan 1,2 miljoen Nederlanders zijn afgelopen week gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds de laatste week van mei.

Vorige week meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bijna 1,4 miljoen prikken in de zeven dagen ervoor. In de twee voorgaande weken waren zo’n 1,5 miljoen prikken gezet en nog een week eerder kreeg een recordaantal van bijna 1,7 miljoen mensen een inenting.

In totaal hebben nu zo’n 11,7 miljoen mensen een eerste prik gekregen. Ongeveer 700.000 van hen kregen het vaccin van Janssen, waarmee ze na de eerste prik klaar zijn. De anderen kregen een vaccin van Pfizer/BioNTech, Moderna of AstraZeneca. Zij hebben ook een tweede prik nodig, en ongeveer 6,2 miljoen mensen hebben die ook al gehad. In totaal zijn er dus net iets minder dan 18 miljoen prikken gezet.

Volgens het RIVM heeft 77 procent van alle volwassen Nederlanders minstens één prik gehad en is 46 procent volledig gevaccineerd. Met het percentage eerste prikken staat Nederland in de top van Europa, met de volledige vaccinaties is Nederland een middenmoter.

Sinds begin juli kunnen ook kinderen van 12 jaar en ouder een afspraak maken voor een coronaprik. Ongeveer 22 procent van hen heeft de eerste prik al gehad, zegt het RIVM. In alle volwassen leeftijdsgroepen heeft al meer dan de helft minstens één prik gehad. Zo is 58 procent van de 18- tot 24-jarigen en van de 25- tot 29-jarigen gevaccineerd.

Van de 65- tot 89-jarigen heeft meer dan 90 procent een eerste prik gehad en is meer dan 80 procent al volledig gevaccineerd. De vaccinatiecampagne begon bij deze groepen, omdat zij het meeste risico lopen bij een besmetting. Vanwege de hoge vaccinatiegraad verwacht de overheid dat het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen onder hen meevalt nu het aantal positieve tests explosief stijgt.

In 38 procent van de gemeenten heeft meer dan 95 procent van de 65-plussers minstens één prik gehad, en in alle grote steden is dit meer dan 85 procent. De opkomst is vooral laag in gemeenten met veel gereformeerde inwoners, zoals Staphorst, Urk, Tholen, Reimerswaal, Barneveld, Nunspeet en Neder-Betuwe.

16.42 - Ook veel meer coronagevallen na bezoek aan het buitenland

De meeste mensen die het coronavirus nu oplopen raken in eigen land besmet, maar ook op reis komen steeds meer Nederlanders met het virus in aanraking. Spanje, dat onder meer populair is onder scholieren die eindexamen hebben gedaan, spant nog altijd de kroon. In dat land waren zeker 794 mensen pas geweest die afgelopen week positief testten. Dat is een stijging van 89 procent ten opzichte van een week eerder. Daarna volgt Portugal met 333 gevallen (+38 procent).

België valt ook op in de wekelijkse cijfers die het RIVM dinsdag publiceerde. Van de Nederlanders die een positief testresultaat kregen, waren er 219 in de twee weken daarvoor in het buurland geweest. Een week eerder werden slechts 36 gevallen herleid tot België. Zulke toenames zijn ook te zien voor Frankrijk (204 gevallen tegen 28 in de week daarvoor), Duitsland (172 versus 51) en Italië (104 versus 14).

In Griekenland liepen 81 Nederlanders het virus op, in Oostenrijk 63 en in Kroatië 35. Daarna volgen Hongarije met 29 gevallen, het Verenigd Koninkrijk met 21 besmettingen en Malta en Turkije met ieder 20 positief geteste reizigers.

Van de bijna 52.000 mensen die afgelopen week positief testten, gaf 4,4 procent aan dat ze recent in het buitenland waren geweest. Van een aanzienlijke groep, 32 procent, is dit niet bekend.

16.43 - Aankomende reizigers op Schiphol krijgen zelftest

Mensen die op Schiphol aankomen, kunnen een zelftest voor het coronavirus in handen krijgen. De GGD gaat die tests vanaf woensdag uitdelen. Sommige medewerkers staan vlak voor de bagagebanden, anderen gaan naar de gates waar vliegtuigen uit risicolanden als Spanje, Portugal en Griekenland aankomen. Ook komt er een balie in de aankomsthallen te staan.

De GGD heeft enkele honderdduizenden zelftesten beschikbaar. Het is niet bekend hoelang het team van 25 GGD-medewerkers op Schiphol blijft.

Als mensen zichzelf na aankomst testen op het coronavirus, kunnen ze voorkomen dat ze nietsvermoedend naar het werk gaan of naar school gaan en daar anderen besmetten. Als de zelftest positief is, moeten mensen naar een testlocatie van de GGD gaan. Een tweede test daar kan de uitslag bevestigen.

16.24 - Elf regio’s naar hoogste risiconiveau, zeer ernstig

In elf regio’s geldt voortaan het hoogste risiconiveau voor het coronavirus. Ze gaan naar ’zeer ernstig’. Dertien regio’s staan een stapje lager, op ernstig. Zeeland is de enige provincie op het een na laagste risiconiveau, zorgelijk.

Onder de elf regio’s waar de situatie zeer ernstig is, zijn er zeven waarvan het al werd verwacht. Dat zijn Amsterdam-Amstelland, Groningen, Utrecht, Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek en Hollands Midden. Daar zijn Haaglanden, Twente, Zaanstreek-Waterland en Midden- en West-Brabant bijgekomen.

De dertien regio’s waar de toestand ernstig is, zijn Friesland, Drenthe, IJsselland, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Noord-Holland Noord, Zuid-Holland Zuid, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

Voor de maatregelen hebben de nieuwe risiconiveaus geen gevolgen. De maatregelen van het kabinet gelden voor het hele land.

Nederland telt vier risiconiveaus voor het coronavirus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Twee cijfers bepalen het risiconiveau in een regio: het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames is vooralsnog redelijk stabiel, maar het aantal nieuwe gevallen stijgt, en het hoogste cijfer van de twee bepaalt het risiconiveau.

Amsterdam-Amstelland is een van de grootste brandhaarden. Afgelopen week zijn daar 541,5 op elke 100.000 mensen positief getest. Op zondag noteerde de regio een landelijk record van meer dan 1600 positieve tests in een etmaal. In de gemeente Amsterdam zelf kreeg 1 op elke 183 inwoners vorige week te horen dat hij of zij het coronavirus onder de leden had. Eind juni, in de week voordat de cafés en discotheken weer open mochten, testte één op elke 3096 Amsterdammers positief.

In de gemeente Groningen werd het coronavirus vorige week zelfs vastgesteld bij 1 op elke 108 mensen. In de week voor de laatste versoepeling overkwam dit 1 op elke 6173 Stadjers. Dat is een toename van 5620 procent in ongeveer twee weken tijd.

Op donderdag komt de Europese gezondheidsdienst ECDC ook met een nieuwe coronakaart. Daarop is Nederland nu nog grotendeels oranje, met hier en daar wat groene gebieden dankzij de coronaluwte die ruim een week geleden ten einde kwam. Op de nieuwe kaart van de corona-uitbraak in Europa worden Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Groningen waarschijnlijk rood. Naar aanleiding van die kaart kunnen andere landen hun burgers afraden om naar Nederland te komen, en ze kunnen strenge voorwaarden stellen aan Nederlanders die vakantie willen komen vieren.

15.45 - Burgemeester Utrecht sluit ’s nachts parken om overlast jongeren

Op last van burgemeester Sharon Dijksma gaan vanaf vrijdag drie populaire parken in Utrecht ’s nachts dicht. Dit is omdat grote groepen jongeren overlast veroorzaken. Ze maken tot diep in de nacht lawaai, plassen in tuinen van omwonenden en laten kilo’s afval achter. Ook leven zij de coronamaatregelen niet na. Als handhavers de parken in komen, vluchten zij snel (onder invloed) weg en rennen zomaar de straat op.

„Het lijkt erop dat er tijdens de lockdowns een nieuwe manier van uitgaan is ontstaan, waarbij in kleine en in grotere groepen feest wordt gevierd in het park. De verwachting en hoop was dat met de laatste versoepelingen de overlast zou afnemen. Dit is echter niet het geval”, aldus de burgemeester die geen andere uitweg ziet.

Vooral omdat de besmettingscijfers zo oplopen en andere maatregelen zoals verscherpt toezicht geen effect hebben. „De afgelopen periode zijn groepen parkbezoekers meerdere keren weggestuurd uit de parken. In de periode van 4 juni tot 8 juli 2021 zijn in totaal 73 bekeuringen uitgeschreven door gemeentelijke handhavers tegen 47 bekeuringen in diezelfde periode in 2019 waarbij moet worden opgemerkt dat de meeste bekeuringen in 2019 zijn uitgedeeld bij fietscontroles”, meldt Dijksma.

Zij vervolgt: „Wij hebben oog voor het feit dat voor veel jongeren het voortduren van de coronamaatregelen zwaar is. In de thuissituatie is er weinig (fysieke) ruimte voor ontspanning en de mogelijkheden in de openbare ruimte worden door deze maatregelen voor de nachtelijke uren beperkt.”

Het gaat om het Griftpark, park Lepelenburg en het Wilhelminapark. De ’cooldown periode’ duurt drie weken en gaat in op 16 juli. Het verblijfsverbod geldt elke dag van 23.00 uur tot 06.00 uur.

14.00 - GGD: besmettingen Aspen Valley worden niet meer bijgehouden

Het aantal coronabesmettingen dat heeft plaatsgevonden in de Enschedese nachtclub Aspen Valley op 26 juni wordt niet meer bijgehouden, zegt een woordvoerder van GGD Twente. Doordat het aantal besmettingen in Twente zo hoog ligt, worden namelijk geen clusteronderzoeken meer gedaan. Volgens de woordvoerder is ook niet te zeggen hoe de uitbraak heeft kunnen plaatsvinden, terwijl de club wel gebruikmaakte van de CoronaCheck-app.

Vorige week donderdag waren er 195 coronabesmettingen bekend die zijn opgelopen die zaterdagavond. Naar schatting waren er zo’n zeshonderd jongeren aanwezig. Volgens de GGD-woordvoerder zijn er geen nieuwe cijfers bekend, omdat de focus nu ligt op het bellen van mensen die het coronavirus hebben. Volgens de woordvoerder kan de GGD zich pas weer met clusteronderzoeken bezighouden wanneer het aantal besmettingen in Twente terugloopt.

Uit het onderzoek van het RIVM naar de uitbraak in Aspen Valley is nog niets naar voren gekomen, zegt de woordvoerder. „Dat duurt altijd zo’n twee tot drie weken.” Het RIVM onderzoekt om welke varianten van het virus het gaat bij de uitbraak.

13.15 - Veel positief geteste mensen raakten besmet in horeca of op feest

Veel mensen die afgelopen week positief zijn getest op het coronavirus, hebben het virus opgelopen in een café of discotheek. De horeca is de belangrijkste „setting van besmetting” geworden. Het is nu een grotere bron van infecties dan de thuissituatie, die in de afgelopen maanden elke lijst aanvoerde. Dat heeft Aura Timen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laten zien aan de Tweede Kamer.

Van lang niet alle mensen is de besmettingsbron bekend. Bij ruim een kwart van de positief geteste mensen is dit wel vastgesteld. Dat percentage is lager dan vorige week. Hoe meer mensen positief testen, hoe moeilijker het wordt om zicht te houden op de manier waarop het virus zich verspreidt.

Van de nieuwe gevallen waarvan de bron bekend is, is 38,8 procent besmet geraakt tijdens een bezoek aan de horeca. Vorige week was dit bijna 19 procent, de week ervoor 2,2 procent. Van alle mensen die sinds begin april positief testten, was de horeca in 2,3 procent van de gevallen de bron.

De thuissituatie leidde afgelopen week tot 26,1 procent van alle besmettingen. Vorige week was dit ongeveer 35 procent en de week ervoor ruim 50 procent.

Verder gaf 17 procent aan het coronavirus te hebben opgelopen op een feest, zoals een verjaardag, een borrel of een bruiloft. Vorige week was dit bijna 13 procent en de week ervoor iets meer dan 6 procent.

Activiteiten van studentenverenigingen leidden tot 4,4 procent van de nieuwe gevallen.

13.15 - Overzicht van nieuwe coronamaatregelen in Frankrijk

Frankrijk scherpt de coronamaatregelen in het land aan nu het aantal besmettingen toeneemt en het vaccinatietempo vertraagt. Een overzicht van alle maatregelen die maandag zijn aangekondigd.

Frankrijk werkt met een zogeheten gezondheidspas die laat zien dat de houder volledig is ingeënt, negatief is getest of recent is hersteld van Covid-19. Deze pas is vanaf 21 juli verplicht voor bezoekers van grote evenementen en culturele instellingen.

Vanaf augustus is de pas ook verplicht bij een bezoek aan horecazaken, winkelcentra, ziekenhuizen en later mogelijk nog meer locaties. Mensen die binnen Frankrijk met langeafstandstreinen, touringcars en vliegtuigen willen reizen, moeten vanaf augustus eveneens in het bezit zijn van de gezondheidspas.

De gratis PCR-testen zijn in de herfst alleen nog beschikbaar voor mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Fransen die een negatieve testuitslag nodig hebben om bijvoorbeeld naar de bioscoop of het theater te gaan, moeten de test zelf betalen.

Er gaat een vaccinatieplicht gelden voor zorgpersoneel, medewerkers van verzorgingstehuizen en andere mensen die met risicogroepen werken. Zonder volledige vaccinatie mogen ze niet werken en krijgen ze ook niet betaald. Voor de inentingen krijgen ze tot 15 september de tijd. Daarna worden controles gehouden waarbij boetes opgelegd kunnen worden.

Ongevaccineerde reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal moeten zich maximaal 24 uur voor aankomst in Frankrijk laten testen. Voor andere landen geldt nog steeds een tijdspanne van maximaal 72 uur. Reizigers moeten een negatieve testuitslag hebben als ze niet zijn ingeënt.

13.20 - Lowlands-directeur: voorbereidingen voor festival gaan door

De voorbereidingen van Lowlands gaan door ondanks dat het onzeker is of het festival in augustus kan doorgaan. Volgens Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg zit er niks anders op, want „cancelen is geen optie meer.”

Vrijdag maakten demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge bekend dat meerdaagse festivals tot en met 13 augustus niet doorgaan. Lowlands staat gepland voor 20 tot en met 22 augustus in Biddinghuizen en valt daarmee net buiten de periode van de aangescherpte maatregelen.

„Alleen als de overheid Lowlands afgelast, vallen wij onder het garantiefonds. Zelf kunnen wij niet meer cancelen”, zegt Van Eerdenburg. „En dus moeten we doorgaan met de voorbereidingen.”

De overheid zou minimaal drie weken voor de start van het festival met duidelijkheid komen. Dat zou Lowlands net genoeg voorbereidingstijd geven. „Maar zoals het er nu naar uitziet, gebeurt dat niet. En daarmee hebben ze de beslissing eigenlijk al gemaakt”, stelt de directeur. „We zijn nu in gesprek met het ministerie of ze ons duidelijkheid willen geven. Op tijd. Of Lowlands doorgaat is aan hen.”

Vanwege de gesprekken die de organisatie voert met de overheid heeft zij zich niet aangesloten bij het kort geding dat ID&T aanspant tegen de overheid. „We doen daar niet aan mee omdat we denken dat je uiteindelijk toch met elkaar aan tafel moet. En dat zitten wij al”, zegt Van Eerdenburg daarover. „Maar we streven wel naar hetzelfde.”

Met het kort geding willen ID&T, en inmiddels ruim dertig aangesloten organisaties van festivals en evenementen, de festivalzomer redden. Op basis van de resultaten van de Fieldlabs-experimenten moeten evenementen op een veilige manier georganiseerd kunnen worden, zeggen zij.

11.45 - Belgische pomphouders: Nederlanders welkom, maar draag mondkapje

Nederlanders die naar het zuiden afzakken en onderweg willen tanken of proviand inslaan moeten niet hun mondkapje vergeten. „Dat is in de tankshop verplicht, maar ook aan de pomp is het wel zo verstandig”, zeggen Belgische pomphouders.

Mondmaskers zijn in Nederland alleen nog verplicht in het ov en op de middelbare school, ook nu de Delta-variant van het coronavirus er razendsnel om zich heen grijpt. Maar dat is in België, Luxemburg en zuidelijke vakantielanden anders. Nu de vakantie-uittocht naar het zuiden op gang komt, drukken de pomphouders van branchevereniging Brafco Nederlanders daarom nog eens op het hart zich bij een tankbeurt aan de coronavoorschriften te houden. Ook al „zijn er nog geen signalen dat het misgaat”, zegt Brafco-directeur Johan Mattart.

De pomphouders maken zich vooralsnog „niet direct zorgen” om de komst van Nederlandse vakantiegangers. „We zijn al een jaar gewend met mondkapjes en handgel te werken en dat is voor klanten eigenlijk ook zeer duidelijk. De Nederlanders zijn meer dan welkom.”

Nederlanders hoeven ook niet te vrezen dat België het reizen binnenkort weer aan banden legt, zoals eerder gebeurde bij het opvlammen van de epidemie, denkt Mattart. „België voert geen jojobeleid en de situatie is nog onder controle.”

11.40 - Veel vragen bij reisorganisaties

Reizigers hebben vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in grote delen van Europa veel vragen over hun aanstaande vakantie. Dat leidt tot drukte bij de klantenservice van verschillende Nederlandse reisorganisaties. Zo heeft Sunweb het aantal medewerkers dat op de helpdesk werkt flink opgeschaald en is ook Corendon „continu bezig met het werven van extra mensen.”

„Er zijn veel ongeruste mensen die advies willen”, zegt een woordvoerster van Sunweb. „De onrust die door de regering is gezaaid met de uitspraak dat Nederland rood wordt, helpt niet mee.” Volgens een woordvoerster zorgt de uitspraak tijdens de laatste coronapersconferentie ervoor dat het aantal boekingen is gedaald. Van een toename in het aantal annuleringen of omboekingen is geen sprake, aldus de Nederlandse reisorganisaties.

De reizigers willen vooral weten wat er gebeurt als andere Europese landen beperkingen opleggen aan Nederlanders vanwege het oplopende aantal besmettingen in ons land. Daardoor zouden ze te maken kunnen krijgen met extra maatregelen als verplichte quarantaines. Andere vakantiegangers willen weten wat er gebeurt als het reisadvies voor hun vakantiebestemming wordt aangescherpt of willen advies over hun nog te boeken vakantie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken past zo nodig elke donderdag de reisadviezen aan.

11.00 - Frankrijk verscherpt regels voor reizigers VK, Spanje en Portugal

Frankrijk scherpt de coronaregels aan voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal. De coronatest voor ongevaccineerden moet voortaan maximaal 24 uur vóór de reis zijn afgenomen. Voor andere landen geldt nog steeds een tijdspanne van maximaal 72 uur.

De Franse minister van Europese zaken, Clement Beaune, meldt dat na de uitspraken van president Emmanuel Macron. Die maakte maandagavond bekend dat de regels voor reizigers uit risicogebieden zou worden aangescherpt, maar deelde nog geen details.

Frankrijk eist van reizigers een testbewijs als ze nog niet volledig zijn ingeënt met een door het Europese Medicijnagentschap (EMA) goedgekeurd coronavaccin of recent aantoonbaar zijn hersteld van Covid-19. Ongevaccineerde reizigers van buiten de Europese Unie, waaronder het Verenigd Koninkrijk, moeten na aankomst in quarantaine.

9.25 - Vakantielanden scherpen coronaregels aan

De bij Nederlandse toeristen populaire vakantiebestemmingen Griekenland, Frankrijk en Spanje scherpen de coronaregels aan. De landen nemen die maatregelen vanwege het fors oplopen van het aantal besmettingen.

Zo zijn in Griekenland alleen mensen die volledig zijn gevaccineerd straks welkom in horecazaken, maakte premier Kyriakos Mitsotakis bekend. Mitsotakis kondigde ook aan dat alle medewerkers van verpleeghuizen voor ouderen zich moeten laten inenten. Wie weigert, wordt medio augustus geschorst. Ziekenhuispersoneel, zoals artsen en verpleegkundigen, krijgt tot 1 september de tijd om zich te laten vaccineren. Ook komt er een vaccinatieplicht voor bepaalde beroepsgroepen.

Ook Frankrijk heeft de coronaregels aangepast. President Emmanuel Macron maakte bekend dat voor een bezoek aan een bar of restaurant met ingang van augustus met een gezondheidspas moet worden aangetoond dat de drager geen corona heeft. De pas is ook nodig in de trein of in het vliegtuig.

De pas is al vanaf 21 juli vereist als iemand een evenement wil bezoeken met meer dan vijftig personen. Met de pas wil de regering de nieuwe golf besmettingen door de Delta-variant terugdringen. Een gezondheidspas toont aan dat iemand is ingeënt of negatief is getest. Het is nog onduidelijk of Nederlanders die naar Frankrijk willen reizen de QR-code in hun CoronaCheck-app, kunnen gebruiken om aan te tonen dat ze gezond zijn. De ANWB liet weten dit te onderzoeken.

Ook de Spaanse toeristische regio’s Catalonië en Valencia komen met nieuwe maatregelen om de jongste golf van het coronavirus in te dammen. In Catalonië, dat Barcelona als hoofdstad heeft, moeten alle openbare activiteiten om 00.30 uur eindigen. Ook mag je met hooguit tien mensen bijeenkomen, of dat nou privé is of in het openbaar.

In de regio Valencia, ten zuiden van Catalonië, is voor ruim dertig steden weer een avondklok afgekondigd. De spertijd van 01.00 tot 06.00 uur geldt ook voor de regionale hoofdstad Valencia, de op twee na grootste stad van Spanje na Madrid en Barcelona. Alle bijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal zes personen.

Eerder liet de regering van Malta weten dat het vanaf woensdag alle bezoekers gaat weigeren die niet volledig zijn ingeënt tegen Covid-19. De Europese Commissie heeft van de regering van Malta opheldering gevraagd over het weigeren van niet-gevaccineerde bezoekers.

6.55 - Zeven regio’s naar hoogste risiconiveau

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft stijgen, en daarom gaan ook de zogeheten risiconiveaus omhoog. Op de nieuwe kaart van Nederland die de overheid dinsdag vaststelt, gaan zeven regio’s naar het hoogste niveau (zeer ernstig) en dertien naar het een na hoogste niveau (ernstig).

Nederland telt vier risiconiveaus voor het coronavirus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Momenteel hebben tien regio’s het laagste niveau, waakzaam, en staan de vijftien andere regio’s een stapje hoger, op zorgelijk. Twee cijfers bepalen het risiconiveau in een regio: het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames is vooralsnog redelijk stabiel, maar het aantal nieuwe gevallen stijgt, en het hoogste cijfer van de twee bepaalt het risiconiveau.

Amsterdam-Amstelland is een van de grootste brandhaarden. Afgelopen week zijn daar 541,5 op elke 100.000 mensen positief getest. Op zondag noteerde de regio een landelijk record van meer dan 1600 positieve tests in een etmaal. In de gemeente Amsterdam zelf kreeg 1 op elke 183 inwoners vorige week te horen dat hij of zij het coronavirus onder de leden had. Eind juni, in de week voordat de cafés en discotheken weer open mochten, testte één op elke 3096 Amsterdammers positief.

In de gemeente Groningen werd het coronavirus vorige week zelfs vastgesteld bij 1 op elke 108 mensen. In de week voor de laatste versoepeling overkwam dit 1 op elke 6173 Stadjers. Dat is een toename van 5620 procent in ongeveer twee weken tijd.

Met al die nieuwe gevallen komen Amsterdam-Amstelland en de regio Groningen op zeer ernstig, net als de regio’s Utrecht, Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek en Hollands Midden.

De dertien regio’s die op ’ernstig’ komen te staan, een stap eronder, zijn Haaglanden, Twente, Midden- en West-Brabant, Zaanstreek-Waterland, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid, Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland, Gelderland-Midden, Zuid-Holland Zuid, Noord-Holland Noord, Brabant-Noord en Friesland. De overige regio’s, die de status zorgelijk krijgen, zijn Flevoland, Zuid-Limburg, Drenthe, Limburg-Noord en Zeeland.

Op donderdag komt de Europese gezondheidsdienst ECDC ook met een nieuwe coronakaart. Daarop is Nederland nu nog grotendeels oranje, met hier en daar wat groene gebieden dankzij de coronaluwte die ruim een week geleden ten einde kwam. Op de nieuwe kaart van de corona-uitbraak in Europa worden Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Groningen waarschijnlijk rood. Naar aanleiding van die kaart kunnen andere landen hun burgers afraden om naar Nederland te komen, en ze kunnen strenge voorwaarden stellen aan Nederlanders die vakantie willen komen vieren.

6.35 - RIVM praat Kamer bij over stijging coronabesmettingen

De Tweede Kamer wordt dinsdag bijgepraat door het RIVM over de onlangs verergerde coronacrisis. Sinds afgelopen vrijdag gelden er weer beperkingen in de horeca en de evenementensector vanwege het explosief gestegen aantal besmettingen.

De bijpraatsessie wordt ditmaal niet verzorgd door RIVM-bestuurder Jaap van Dissel, maar door Aura Timen. Zij is hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. Van Dissel is verhinderd, laat een woordvoerder weten, zonder te vermelden waarom.

Het kabinet besloot na advies van het Outbreak Management Team (OMT), waarvan Van Dissel voorzitter is, vergaand te versoepelen per 26 juni. Het OMT noch het kabinet had voorzien dat het aantal besmettingen zo snel zou stijgen. Afgelopen zaterdag werden 10.345 nieuwe besmettingen genoteerd, het hoogste aantal sinds december vorig jaar. De stijging gaat nu ook sneller dan vorig jaar september, toen een nieuwe coronagolf werd ingezet.

De voornaamste boosdoener lijkt de besmettelijkere Delta-variant van het virus, die ruim baan kreeg nadat het kabinet nachtclubs weer opende. Het systeem van toegangstesten bleek onvoldoende te werken om alle besmettingen buiten de deur te houden: mensen kopieerden andermans toegangsbewijzen en aan de deur werd niet altijd goed gecontroleerd.

Onder het mom ’dansen met Janssen’ konden mensen al direct na hun Janssen-vaccinatie de nachtclub of kroeg in met een geldig vaccinatiebewijs, terwijl een volledige vaccinatie pas na enkele weken effectief is. Slechts een zeer klein deel van de jongeren is volledig gevaccineerd.

6.30 - Aantal nieuwe coronagevallen steeg afgelopen week ongekend snel

Precies een week geleden meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een verdubbeling van het aantal coronagevallen. Maar dat is, achteraf gezien, nog maar kinderspel vergeleken bij wat er sindsdien is gebeurd. In de laatste zeven dagen zijn waarschijnlijk ongeveer 50.000 mensen positief getest, zes keer zo veel als in de week ervoor.

Het exacte weekcijfer komt dinsdag van het RIVM. Vorige week meldde het instituut dat het in de zeven dagen ervoor 8541 meldingen van positieve tests had gekregen, tegen 4208 in de week ervoor. In de zes dagen na de laatste update zijn 44.132 nieuwe gevallen gemeld. Op zaterdag waren er meer dan 10.000 meldingen, voor het eerst sinds eind december. Gemiddeld zijn het 7355 positieve tests per dag.

Verreweg de meeste mensen die positief testen zijn tieners en twintigers, maar het aantal gevallen onder dertigers, veertigers en vijftigers begint ook op te lopen. Bij lang niet alle mensen is te achterhalen hoe ze het virus hebben opgelopen, maar van de mensen die vorige week positief testten, waren relatief veel besmet geraakt in cafés, discotheken of op andere feesten.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen en hoeveel mensen zijn overleden aan het virus. Vorige week meldde het instituut dat 47 mensen in het ziekenhuis waren beland, van wie 7 op de intensive care, en dat 13 sterfgevallen waren gemeld. Die cijfers lijken voorlopig ongeveer gelijk te blijven.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal. Dat cijfer steeg eind vorige week naar 1,37, het hoogste niveau sinds eind augustus vorig jaar. Het cijfer geeft aan dat het virus zich heel snel verspreidt. Het getal gaat over de situatie twee weken geleden, eind juni, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen vorige week zijn gevaccineerd. Het zijn er waarschijnlijk ongeveer 1,37 miljoen en dat zou het laagste aantal sinds eind mei zijn. Bijna 80 procent van de volwassenen heeft in elk geval een eerste prik gehad, en daarmee behoort Nederland tot de top van Europa.