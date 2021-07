LIVE | Zeven regio’s naar zeer ernstig, hoogste risiconiveau voor corona

6.56 - Zeven regio’s naar hoogste risiconiveau

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft stijgen, en daarom gaan ook de zogeheten risiconiveaus omhoog. Op de nieuwe kaart van Nederland die de overheid dinsdag vaststelt, gaan zeven regio’s naar het hoogste niveau (zeer ernstig) en dertien naar het een na hoogste niveau (ernstig).

Nederland telt vier risiconiveaus voor het coronavirus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Momenteel hebben tien regio’s het laagste niveau, waakzaam, en staan de vijftien andere regio’s een stapje hoger, op zorgelijk. Twee cijfers bepalen het risiconiveau in een regio: het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames is vooralsnog redelijk stabiel, maar het aantal nieuwe gevallen stijgt, en het hoogste cijfer van de twee bepaalt het risiconiveau.

Amsterdam-Amstelland is een van de grootste brandhaarden. Afgelopen week zijn daar 541,5 op elke 100.000 mensen positief getest. Op zondag noteerde de regio een landelijk record van meer dan 1600 positieve tests in een etmaal. In de gemeente Amsterdam zelf kreeg 1 op elke 183 inwoners vorige week te horen dat hij of zij het coronavirus onder de leden had. Eind juni, in de week voordat de cafés en discotheken weer open mochten, testte één op elke 3096 Amsterdammers positief.

In de gemeente Groningen werd het coronavirus vorige week zelfs vastgesteld bij 1 op elke 108 mensen. In de week voor de laatste versoepeling overkwam dit 1 op elke 6173 Stadjers. Dat is een toename van 5620 procent in ongeveer twee weken tijd.

Met al die nieuwe gevallen komen Amsterdam-Amstelland en de regio Groningen op zeer ernstig, net als de regio’s Utrecht, Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek en Hollands Midden.

De dertien regio’s die op ’ernstig’ komen te staan, een stap eronder, zijn Haaglanden, Twente, Midden- en West-Brabant, Zaanstreek-Waterland, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid, Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland, Gelderland-Midden, Zuid-Holland Zuid, Noord-Holland Noord, Brabant-Noord en Friesland. De overige regio’s, die de status zorgelijk krijgen, zijn Flevoland, Zuid-Limburg, Drenthe, Limburg-Noord en Zeeland.

Op donderdag komt de Europese gezondheidsdienst ECDC ook met een nieuwe coronakaart. Daarop is Nederland nu nog grotendeels oranje, met hier en daar wat groene gebieden dankzij de coronaluwte die ruim een week geleden ten einde kwam. Op de nieuwe kaart van de corona-uitbraak in Europa worden Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Groningen waarschijnlijk rood. Naar aanleiding van die kaart kunnen andere landen hun burgers afraden om naar Nederland te komen, en ze kunnen strenge voorwaarden stellen aan Nederlanders die vakantie willen komen vieren.

6.35 - RIVM praat Kamer bij over stijging coronabesmettingen

De Tweede Kamer wordt dinsdag bijgepraat door het RIVM over de onlangs verergerde coronacrisis. Sinds afgelopen vrijdag gelden er weer beperkingen in de horeca en de evenementensector vanwege het explosief gestegen aantal besmettingen.

De bijpraatsessie wordt ditmaal niet verzorgd door RIVM-bestuurder Jaap van Dissel, maar door Aura Timen. Zij is hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. Van Dissel is verhinderd, laat een woordvoerder weten, zonder te vermelden waarom.

Het kabinet besloot na advies van het Outbreak Management Team (OMT), waarvan Van Dissel voorzitter is, vergaand te versoepelen per 26 juni. Het OMT noch het kabinet had voorzien dat het aantal besmettingen zo snel zou stijgen. Afgelopen zaterdag werden 10.345 nieuwe besmettingen genoteerd, het hoogste aantal sinds december vorig jaar. De stijging gaat nu ook sneller dan vorig jaar september, toen een nieuwe coronagolf werd ingezet.

De voornaamste boosdoener lijkt de besmettelijkere Delta-variant van het virus, die ruim baan kreeg nadat het kabinet nachtclubs weer opende. Het systeem van toegangstesten bleek onvoldoende te werken om alle besmettingen buiten de deur te houden: mensen kopieerden andermans toegangsbewijzen en aan de deur werd niet altijd goed gecontroleerd.

Onder het mom ’dansen met Janssen’ konden mensen al direct na hun Janssen-vaccinatie de nachtclub of kroeg in met een geldig vaccinatiebewijs, terwijl een volledige vaccinatie pas na enkele weken effectief is. Slechts een zeer klein deel van de jongeren is volledig gevaccineerd.

6.30 - Aantal nieuwe coronagevallen steeg afgelopen week ongekend snel

Precies een week geleden meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een verdubbeling van het aantal coronagevallen. Maar dat is, achteraf gezien, nog maar kinderspel vergeleken bij wat er sindsdien is gebeurd. In de laatste zeven dagen zijn waarschijnlijk ongeveer 50.000 mensen positief getest, zes keer zo veel als in de week ervoor.

Het exacte weekcijfer komt dinsdag van het RIVM. Vorige week meldde het instituut dat het in de zeven dagen ervoor 8541 meldingen van positieve tests had gekregen, tegen 4208 in de week ervoor. In de zes dagen na de laatste update zijn 44.132 nieuwe gevallen gemeld. Op zaterdag waren er meer dan 10.000 meldingen, voor het eerst sinds eind december. Gemiddeld zijn het 7355 positieve tests per dag.

Verreweg de meeste mensen die positief testen zijn tieners en twintigers, maar het aantal gevallen onder dertigers, veertigers en vijftigers begint ook op te lopen. Bij lang niet alle mensen is te achterhalen hoe ze het virus hebben opgelopen, maar van de mensen die vorige week positief testten, waren relatief veel besmet geraakt in cafés, discotheken of op andere feesten.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen en hoeveel mensen zijn overleden aan het virus. Vorige week meldde het instituut dat 47 mensen in het ziekenhuis waren beland, van wie 7 op de intensive care, en dat 13 sterfgevallen waren gemeld. Die cijfers lijken voorlopig ongeveer gelijk te blijven.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal. Dat cijfer steeg eind vorige week naar 1,37, het hoogste niveau sinds eind augustus vorig jaar. Het cijfer geeft aan dat het virus zich heel snel verspreidt. Het getal gaat over de situatie twee weken geleden, eind juni, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen vorige week zijn gevaccineerd. Het zijn er waarschijnlijk ongeveer 1,37 miljoen en dat zou het laagste aantal sinds eind mei zijn. Bijna 80 procent van de volwassenen heeft in elk geval een eerste prik gehad, en daarmee behoort Nederland tot de top van Europa.