New York in rep en roer door megapenis

Dat meldt The Independent. Op Kerstavond schilderde een team van de Zweedse kunstenares Carolina Falkholt de beeltenis op een muur. Sommige buurtbewoners vinden het obsceen, anderen vinden het perfect passen bij het rouwe karakter van de wijk Lower East Side.

Wijkbewoonster Naomi Pena is witheet. „Ik hou van straatkunst, maar dit is het meest smakeloze wat ik ooit heb gezien”, zegt ze tegen New York Daily News. „Ik moest mijn achtjarige tweeling uitleggen wat dit is. Ze zeiden: mam, wat vies, wat is dat?”

Ook Ye Su, die werkt bij een boeddhistische tempel, is er niet blij mee. „Ik dacht eerst dat het een bloem was”, beweert de vrouw. „Ze zijn gek geworden. Er is hier een tempel, een kerk, een school en een park.”

Vaker lichaamsdelen

In een statement zegt kunstenares Falkholt dat het gaat om ’niet schaamtevol over je lichaam te doen’ en het eerlijk uitkomen voor je ’seksuele ik’, zo schrijft ze aan NBC. Falkholt had even daarvoor een abstracte vagina op een muur geschilderd.

Volgens Amerikaanse media was de eigenaar van het gebouw waarop de penis te zien is, niet geïnformeerd. Hij zou uiteindelijk hebben besloten de beeltenis over te schilderen.