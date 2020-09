Spanje wil praten over toeristenluchtbruggen vanwege corona

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya kondigde aan in overleg te gaan met Groot-Brittannië, Duitsland en Scandinavische landen om speciale verbindingen in te stellen. Reizigers hoeven dan niet in quarantaine als zij terugkeren.

Spanje kampt met de hoogste toenames in de coronacijfers in Europa. Deze week werd het land het eerste in West-Europa met meer dan een half miljoen coronagevallen. Veel landen hebben reiswaarschuwingen afgekondigd voor Spanje. Ook moeten vakantiegangers soms in quarantaine als ze terugkeren uit het Zuid-Europese land.