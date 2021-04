IND de mist in met pasfoto’s van 11.000 in Nederland wonende Britten

Naast de fout met de pasfoto’s ging het in sommige gevallen ook mis met de vingerafdrukken voor de Britse verblijfsdocumenten. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Door een fout bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn maandenlang verkeerde pasfoto’s van in Nederland woonachtige Britten gemaakt. Door het geklungel moeten 11.000 verblijfsdocumenten in de prullenmand. Het blijft onduidelijk waarom de blunder zo lang onopgemerkt is gebleven.