Schaakkampioene weigert WK in Saudi-Arabië

Er is al langer kritiek op de organisatie, bijvoorbeeld omdat Israëlische sporters geen toegang hebben gekregen. De manier waarop met vrouwen wordt omgegaan in het streng islamitische land, waar het wahabisme de leidende stroming is, is voor Muzychuk de reden om af te zeggen, terwijl ze veel geld zou kunnen verdienen.

Dat ze afzegt, is op zich ’irritant’, zo schrijft ze. „Maar het ergste is dat niemand er iets om lijkt te geven. Dat is echt pijnlijk. Maar het is nog geen reden om mijn mening aan te passen.”

Eerder droeg Muzychuk op een toernooi in Iran overigens wel een hoofddoek.