Elf passagiers Westerdam mogen niet naar Nederland

Onder de elf mensen zijn mogelijk een of twee Nederlanders. Een woordvoerder van het RIVM kon daar geen definitief uitsluitsel over geven.

„De Amerikaanse vrouw kreeg ziekteverschijnselen toen ze in Maleisië was. Het virus is zover nu duidelijk is pas besmettelijk vanaf dat stadium, dus is er geen reden om aan te nemen dat deze mensen ook zijn besmet. Maar uitsluiten kan ik het ook niet.”

Ⓒ EPA

GGD controleert alle Nederlandse cruisegangers

Het schip, met aan boord 91 Nederlanders, kwam donderdag aan in Sihanoukville in Cambodja, nadat de Westerdam door vijf andere landen was weggestuurd vanwege angst voor het nieuwe coronavirus. Daar mochten ze voor het eerst weer van boord. Alle Nederlanders die op het schip zaten worden bij terugkomst uit voorzorg gecontroleerd door de GGD, zo maakte het RIVM bekend.

De eersten landden zaterdag al op Schiphol. Zij zijn zeker niet in contact geweest met de besmette Amerikaanse en mochten daarom wel met het vliegtuig mee.

Het nieuwe coronavirus brak eind vorig jaar uit in de Chinese provincie Hubei. Inmiddels zijn in China zeker 1300 mensen aan het virus gestorven en raakten meer dan 60.000 personen besmet.

De Nederlanders die de afgelopen weken vanuit het Chinese Wuhan werden gerepatrieerd, moeten twee weken thuis in quarantaine doorbrengen. Dat is bij de Nederlanders uit Cambodja niet het geval.