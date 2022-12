13 jaar cel voor fatale schietpartij shishalounge Paramaribo

De schietpartij vond plaats in de vroege ochtend van 12 januari 2018. In de shishalounge, die gold als locatie voor afterparty’s, ontstonden problemen tussen Van der M. en het latere slachtoffer.

Na de schietpartij vluchtte Van der M. via Frans-Guyana het land uit. Hij reisde door naar Frankrijk. In oktober 2018 arresteerde de Franse politie hem in Parijs op verdenking van cocaïnesmokkel. Hij kreeg daarvoor vijf jaar cel opgelegd. Van der M. heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is voor de Surinaamse zaak in februari van dit jaar aan Nederland overgeleverd. Suriname heeft Nederland gevraagd de vervolging van de verdachte over te nemen.