Record aan incidenten op snelweg

Dat meldt de alarmcentrale Allianz Global Assistance op basis van alle ongelukken, pechgevallen en andere incidenten die binnenkwamen bij het Landelijke Centraal Meldpunt (LCM).

„Vorig jaar waren er nog 89.000 meldingen, maar door de toename van het verkeer en dus drukte op de weg hebben we te maken met weer meer ongelukken en pechgevallen op de snelwegen en belangrijkste provinciale wegen”, zegt Daan van Kesteren van Allianz.

’Smartphone’

„Je denkt ieder jaar weer dat het hoogtepunt bereikt is, maar telkens weer heb je het mis en gebeuren er weer meer ongevallen”, meent Ivo Wildenberg van de Stichting Incident Management Nederland, dat de inzet van bergers coördineert. „In november hadden we te maken met meer dan 3000 ongevallen: 13% meer dan vorig jaar. December scoort nog wéér vele malen hoger. Het blijft maar groeien. Duidelijk is dat het gebruik van de smartphone achter het stuur ook leidt tot veel meer incidenten.”

Van de meldingen heeft 67 procent betrekking op een pechgeval waarbij het voertuig naar een veilige plek gebracht moet worden. Van Kesteren: „Gemiddeld genomen gaat het in 30% van de meldingen om een ongeval en in 3% van de gevallen gaat om voertuigen die onbeheerd achtergelaten worden op de vluchtstrook en dus voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.”

Sneeuw

„Op een normale dag verwerkt het LCM zo’n 300 tot 400 meldingen van politie, Rijkswaterstaat en de alarmcentrales, maar bij sneeuwval, zoals begin deze maand, kan dat cijfer oplopen tot wel 1.000 meldingen op één dag”, zegt Van Kesteren. „Deze incidentele uitschieters hebben de grote stijging dit jaar echter niet veroorzaakt. Het aantal meldingen was in bijna alle maanden van het jaar hoger dan in 2016.

Allianz adviseert automobilisten die op een gevaarlijke locatie langs snelwegen of provinciale wegen komen stil te staan direct 112 te bellen. „Dan wordt het LCM ingeschakeld om het voertuig of voertuigen snel weg te halen. Gemiddeld duurt het in Nederland 15 minuten voordat er een berger ter plaatse is. Wie niet op een gevaarlijke locatie staat, kan gewoon met de auto- of pechhulpverzekeraar bellen”, aldus de zegsman.