Duitse moskeeën bestookt met extreemrechtse dreigbrieven

Der Spiegel bericht dat zeker 33 gevallen bekend zijn waarin dergelijke brieven zijn verstuurd. Ze worden soms ondertekend met „NSU 2.0.” Dat wordt gezien als een verwijzing naar de extreemrechtse terreurgroep Nationalsozialistischer Untergrund (Nationaalsocialistische Ondergrondse), die tussen 2000 en 2007 meerdere moorden pleegde. Het onderzoek naar de brieven wordt uitgevoerd door de autoriteiten in Osnabrück.

Een van de brieven was gericht tegen een moskee in Hannover, waar eerder brand was uitgebroken in een restaurant. In de tekst stond dreigend dat het incident nog maar het begin was. „We komen terug.” Het is niet aangetoond dat de briefschrijver iets te maken heeft met de brand, maar vanuit de moslimgemeenschap in de stad is opgeroepen het onderzoek te intensiveren.