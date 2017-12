Airbnb-verhuur amper gemeld

Sinds 1 oktober 2017 is de meldplicht voor vakantieverhuur in de hoofdstad ingegaan. Dat betekent dat elke keer dat een woonruimte wordt verhuurd, bijvoorbeeld via Airbnb, dit verplicht via de gemeentelijke website moet worden gemeld.

Zodoende kan de stad toezicht houden op het maximumaantal van 60 dagen dat een woning per kalenderjaar mag worden verhuurd. Indien er geen melding wordt gemaakt, kan de gemeente een boete van 6000 euro opleggen.

Meldplicht

Van 1 oktober tot medio december zijn in totaal slechts zo’n 6000 meldingen van vakantieverhuur binnengekomen (2500 unieke adressen). „Als ik dat hoor, denk ik dat nog geen kwart van de verhuurders zich daadwerkelijk heeft gemeld”, zegt Ivens, die evenwel aan de raad schrijft dat de meldplicht ’zijn vruchten afwerpt’.

Amsterdam heeft echter nog nauwelijks boetes uitgedeeld voor het niet-melden van vakantieverhuur. Dat heeft volgens Ivens meerdere redenen. „We hebben de ingangsdatum van 1 oktober gekozen om te testen of het ict-systeem werkt. De tweede reden is om mensen alvast te laten wennen dat ze vakantieverhuur écht moeten melden.”

Daarnaast deelde de stad wel boetes uit voor illegale hotels. „Die boetes zijn veel hoger. We kunnen dan geen boetes ’stapelen’ door ook nog eens een boete van 6000 euro uit te schrijven voor het niet naleven van de meldplicht.”

Voorlichting

Ivens zegt maatregelen te nemen en extra voorlichting te geven. „Vanaf 1 januari gaan we actief op zoek naar niet-melders. Een waarschuwing dus voor de verhuurders die zich niet melden. Ook gaan we dan daadwerkelijk tellen: eenieder die langer dan 60 dagen verhuurt krijgt een boete.”