Testen voor teleurstelling: nachtvlinders balen van strengere maatregelen

Mensen die zich vrijdag lieten testen in de Haarlemse Figeestraat, werden overvallen door het nieuws over de nieuwe maatregelen. Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - Ze willen dolgraag drinken in de kroeg, dansen in een club of naar een ander evenement. De vraag is alleen of de Nederlanders die zich vrijdag hebben laten testen, dat voor niets hebben gedaan. Door het explosief gestegen aantal besmettingen trekt de overheid meteen weer aan de noodrem.