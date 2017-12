Hooguit een op tien treinen heeft vertraging

In de regio reden meer treinen op tijd (94%) dan op het hoofdrailnet van NS. „Daar is het spoor minder complex”, aldus spoorbeheerder ProRail, die vaststelt dat in 2017 uiteindelijk overal boven de norm van het ministerie is gereden. „Met 83,4% ook op de hogesnelheidslijn”, zegt topman Pier Eringa.

„Er zijn weinig landen die deze cijfers op zo’n druk spoor evenaren. We moeten ons continu verbeteren”, zegt hij in een reactie.

’Noodzakelijk om te investeren’

Eringa roept de politiek op om Nederland ook op de langere termijn in beweging te houden. „Het is noodzakelijk om te investeren in extra capaciteit en technologie op het spoor om de reizigersgroei bij te benen. Dat geldt voor het hele ov-netwerk. Kijk bijvoorbeeld naar de bereikbaarheid van Amsterdam en Schiphol, die in de knel dreigt te komen. Alleen meer en snellere treinen, grotere stations en fietsenstallingen bieden soelaas”, meent hij.

Volgens de jaarcijfers van het spoor zijn dit jaar 2,2% van de treinen uitgevallen. Machinisten reden 110 keer door rood sein. Dat moet volgens ProRail harder aangepakt worden door de vervoerders.

’Beste overweg is geen overweg’

Het aantal ongelukken op overwegen bleef hangen op een dertigtal, waarbij zes doden waren te betreuren. Reden voor Eringa om weer eens te wijzen op de noodzaak om de ’aanval’ op overwegen versneld door te zetten. „De beste overweg is geen overweg, zeker nu treinen steeds korter op elkaar gaan rijden”, vindt hij.