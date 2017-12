Tibetaan steekt zichzelf in brand

Ⓒ EPA

PEKING - Een Tibetaan heeft zichzelf op straat in brand gestoken. De man, een voormalige monnik, is daardoor om het leven gekomen. Volgens de Tibetaanse regering in ballingschap was de zelfmoord een boodschap aan de regering in Peking om aandacht te vragen voor de slechte situatie van de Tibetanen in Tibet.