Aanpak Turkije-rel was gebaseerd op ’misverstand’

Ahmed Aboutaleb Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb was er tijdens de diplomatieke crisis met Turkije eerder dit jaar van overtuigd dat de Turkse minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya ongewenst vreemdeling was verklaard. In werkelijkheid blijkt dat nooit te zijn gebeurd. Dit blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant, die donderdag verschijnt.