Steeds meer jongeren pakken wapens op tegen junta Myanmar

Een rebel ergens in de jungle van noordoost Myanmar traint op het gebruik van een automatisch geweer. „Demonstreren of staken is niet meer genoeg.” Ⓒ Foto’s HH / AFP / Reuters

Yangon - Steeds meer jongeren in Myanmar pakken de wapens op in de strijd tegen de militaire machthebbers in hun land. Ze bereiden zich voor op een guerrillaoorlog in de steden in een poging het regime te ondermijnen.