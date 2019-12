Zorgen om vermiste vrouw (29) Westervoort

Een grote zoekactie naar haar, de nacht na haar verdwijning en donderdag, leverde ondanks de inzet van honden en een politiehelikopter niets op. De politie roept getuigen op zich te melden. ,,Dat is zo’n beetje onze laatste hoop”, zegt wijkagent Fons Sluiter tegen De Gelderlander.

De familie van de vermiste vrouw heeft de politie toestemming gegeven een foto van haar te verspreiden.

Signalement

Op haar rechterarm staat een tattoo met bloemmotief en ze droeg tijdens haar verdwijning een zwarte broek. De vrouw is ongeveer 165 cm groot, heeft een gezet postuur en rood geverfd haar tot over de schouders. Verder heeft ze een piercing in haar neus in het tussenschot.

Dit weekend raakte ook al de Nederlandse Max Meijer (23) uit Ossendrecht vermist. Hij verdween na een avondje stappen in Antwerpen.