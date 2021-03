Rookwolken trekken over A2 bij Eindhoven: snelweg afgesloten

Binnenland

Dode gevonden bij brand in een schuur in Boskoop

Bij een brand in een schuur in Boskoop hebben de hulpdiensten een overleden persoon aangetroffen. De politie onderzoekt of het slachtoffer door de brand is omgekomen. Ook de oorzaak van de brand aan Den Ham is nog onbekend, meldt een woordvoerster van de politie.