Grootste in Alaska gevonden goudklomp kan miljoen opbrengen

De klomp edelmetaal is zo groot als een babyhoofdje, weegt ruim 9 kilo en wordt op 8 december in Denver onder de hamer gebracht. In Mexico werd ooit de ’Boot of Cortez’ gedolven, 11 kilo zwaar. Nog niet omgesmolten goudklompen van het formaat softbal zijn zeldzaam, zei veilingdirecteur Craig Kissick in een videoboodschap over de hebbedingen die hij in de aanbieding heeft.