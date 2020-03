Van Rijn: ’Ic-capaciteit grootste prioriteit’

Dat zegt minister Van Rijn (Medische Zorg). „De capaciteit die nodig is om werk in de zorg te kunnen doen is de grootste prioriteit die we nu hebben. We houden dat van dag tot dag in de gaten.” Minister De Jonge (Volksgezondheid) gaf donderdag in debat met de Tweede Kamer de garantie dat er op 1 april 1600 ic-plekken beschikbaar zijn, terwijl dat er nu nog 1150 zijn.

Het grote probleem is dat er wel extra materiaal is besteld, maar dat het even duurt voordat dat is geleverd. Van Rijn zegt dat hij niet kan garanderen dat die extra bedden al eerder dan 1 april gereed zijn. „Het luistert heel nauw. We kijken van dag tot dag, daar kan ik geen voorspelling over doen. Ik wil me echt baseren op de cijfers die er van dag tot dag zijn.”

Het aantal coronapatiënten op Nederlandse intensivecareafdelingen is donderdag gestegen naar 761, meldde de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Dat zijn er 117 meer dan woensdag, toen lagen er 644 mensen met COVID-19 op de intensive care. Het is de grootste toename tot nu toe.

Niet alleen aan ic-bedden is grote behoefte. Ook testmaterialen voor het coronavirus moeten snel komen. „De testcapaciteit moet omhoog”, zei minister De Jonge. Het bedrijf Roche beschikt daarover en het kabinet voert gesprekken met dat Zwitserse bedrijf om snel de benodide spullen te krijgen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om vloeistof. „We zetten alles in wat nodig is. We hebben gesprekken met Roche, de gesprekken zijn erbij gebaat als ik geen tussenstanden geef.”