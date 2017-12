Moore wil onderzoek naar verkiezingsfraude

De zender citeert uit een verklaring van de Moore-campagne, die vraagt om een grondig onderzoek naar mogelijke verkiezingsfraude. Drie experts stelden volgens het team van de Republikein vast dat waarschijnlijk is gesjoemeld. Dat kan volgens Moore van invloed zijn geweest op de uitkomst van de stembusgang, waarbij Jones zo'n 21.000 meer kreeg dan de Republikein.

De uitkomst van de verkiezing kan grote gevolgen hebben voor de landelijke politiek. De Republikeinen hebben in de Senaat in Washington slechts een nipte meerderheid. Alabama gold als Republikeins bolwerk, maar Moore raakte in opspraak door beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zou zich jaren geleden hebben voorgedaan.