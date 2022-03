Man zwaargewond door mishandeling op terras in Rotterdam

ROTTERDAM - In Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag een man zwaargewond geraakt door een mishandeling op het terras van een café aan de Goudsesingel. De 29-jarige man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt de politie. De verdachte, een 22-jarige man uit Ridderkerk, heeft zich zondagavond gemeld bij de politie en is aangehouden.