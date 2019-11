Mogelijk stappen gemeente tegen FC Den Bosch

„FC Den Bosch heeft aan mij aangegeven nader onderzoek te doen om te achterhalen wat er is geroepen vanaf de tribune. Dat lijkt me een nodige en minimale stap. Mocht het zijn dat er aanvullend op de maatregelen die de club zelf neemt, bestuurlijke maatregelen mogelijk en/of nodig zijn, dan doe ik dat gelijk”, aldus de burgemeester maandag in verklaring op de gemeentelijke website.

Welke maatregelen hij op het oog heeft, laat hij onvermeld. Hij is vooralsnog niet bereikbaar voor een toelichting.

In de verklaring zegt hij dat hij contact heeft met de landelijke Regiegroep Voetbal en Veiligheid en de KNVB „om na te gaan welke aanvullende maatregelen we kunnen treffen.”

„Ik ga ervan uit dat FC Den Bosch dit gedrag van mensen op de tribune of die zich bewegen rond de wedstrijd, aanpakt. Dat is een verantwoordelijkheid van iedere organisatie in onze samenleving. Zeker gezien de functie van FC Den Bosch in de onze.”

Hij wijst op de de „belangrijke functie” van FC Den Bosch „voor veel inwoners van onze gemeente. „De club vervult daarnaast ook een belangrijke rol binnen de breedtesport en in het maatschappelijke gebied. Daarbij hoort een bepaalde verantwoordelijkheid. Uitingen van discriminatie en racisme horen daar absoluut niet bij. Op geen enkele dag.”