Verbreding snelwegen geblokkeerd

Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) noemt het in een eerste reactie een ’zware tegenvaller’.

De bewuste weg is een waar fileknooppunt. Vandaar dat in het regeerakkoord van Rutte-III is afgesproken dat dit gedeelte van de Ring van Utrecht flink wordt verbreed.

De Raad van State is echter onverbiddelijk. De aanleg van de weg zou gepaard gaan met te veel stikstofuitstoot. Voorheen kon het Rijk zich beroepen op de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), maar die regeling is twee maanden geleden ook al door de Raad van State getorpedeerd. Sindsdien is het van veel meer belangrijke bouwprojecten onzeker of ze nog wel door kunnen gaan.

Voor minister Van Nieuwenhuizen is het ook een grote domper. „De verbreding van de wegen bij Utrecht, de draaischijf van ons wegennet, is erg belangrijk voor de doorstroming van het drukke verkeer in Nederland, en voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de Ring Utrecht”, zegt ze.

De VVD-bewindsvrouw wil de wegverbreding echter nog niet definitief in de prullenbak kieperen en gaat kijken of er nog andere manieren zijn om het alsnog te kunnen laten doorgaan. „De vernietiging van het Tracebesluit zorgt voor een flinke vertraging. Hoeveel is nu nog niet te zeggen. De uitspraak onderstreept hoe verstrekkend de consequenties zijn van het wegvallen van de PAS.”