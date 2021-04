Mondkapjesweigeraars geven winkelstress: ’Niemand wil een klap krijgen’

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Boa’s wordt geregeld gevraagd in supermarkten op te treden tegen klanten die het vertikken een mondkapje te dragen. Bedrijfsleiders mogen in hun eigen vestiging niet handhaven en zijn dan gedwongen de hulp van handhavers in te schakelen. In de voorbije periode leidde dat, nu steeds meer mensen de coronamaatregelen beu zijn, tot meerdere incidenten.