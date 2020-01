’Telefoon Jeff Bezos gehackt via appje kroonprins Saoedi-Arabië’

Met het appje van de kroonprins kreeg Bezos ook malware meegestuurd. Dat zat besloten in een video. Bezos en de kroonprins hadden kennelijk al enige tijd een vriendschappelijke app-uitwisseling. Begin mei 2018 kreeg Bezos het ongewenste document toegestuurd.

In de uren daarna werden grote hoeveelheden data uit de telefoon van Bezos gehaald. Het is niet bekend wat dat precies inhield of wat er mee is gebeurd.

Experts begonnen vorig jaar januari een onderzoek van de telefoon van Bezos nadat intieme details over zijn privéleven in het Amerikaanse roddelblad National Enquirer verschenen. Saudi-Arabië ontkende eerder al dat de telefoon van Bezos doel van een actie was geweest.