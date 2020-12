Veldrijder die kind knietje gaf, weigert excuses te maken

Op beeld was te zien hoe de veldrijder bewust zijn been uitstak om het meisje te laten struikelen. Dat gebeurde in de omgeving van Baraque Michel in België. De veel gedeelde video leidde tot grote verontwaardiging.

De ouders stapten naar de politie en er werd een oproep uitgedaan wie de man herkende.

Volgens SudInfo heeft hij contact opgenomen met de vader. Patrick Mpasa verwachtte excuses, maar die kwamen er niet. Wel gaf de veldrijder zijn visie op wat er gebeurd zou zijn. Maar het gezin neemt geen genoegen met zijn verhaal.

„Hij vroeg ons om de klacht in te trekken, maar toonde geen spijt voor wat hij gedaan heeft”, aldus Mpasa. „Sterker nog: hij beschuldigde mij ervan agressief te zijn geweest. Hij beweerde dat hij niet had gezien dat Neïa was gevallen, dat hij anders wel was gestopt. Ik heb de indruk dat hij het maar normaal vindt.”

Wraak

Mpasa gaat de klacht niet intrekken, al is hij naar eigen zeggen ook niet uit op wraak. Door de beelden te delen op sociale media probeert hij naar eigen zeggen meer bewustwording te creëren rond gevaarlijke situaties op de weg. „Veel mensen zeggen me dat ik die fietser in elkaar had moeten slaan, maar ik wilde de gemoederen niet nog meer verhitten voor de ogen van mijn kinderen, voor de andere voorbijgangers. Ik wil ook geen heksenjacht, gewoon excuses.”

Door de duw zou Neïa pijn hebben in haar rug en polsen. „Ze viel op haar onderarmen”, aldus haar vader. „We waren eerst bang dat ze iets gebroken had, maar dat is gelukkig niet het geval. Ze vraagt ons wel of hij een slechterik is. Waarom deed hij dat?”