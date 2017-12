Vrijdag kans op sneeuw

Er gebeurt een heleboel in de laatste dagen van 2017 op weergebied. Na de donderdag met winterse buien en een koude nacht, het gaat licht vriezen in het binnenland, begint vrijdag zachte lucht op te dringen.

Neerslag

Een actieve storing trekt over ons land en brengt neerslag met zich mee. De koudere lucht laat zich echter niet makkelijk verdringen.

Vrijdagochtend kan de zon nog even schijnen in het noordoosten en oosten, maar al snel krijgt bewolking de overhand. Vervolgens breidt het neerslaggebied zich vanaf 12.00 uur over het land uit en bereikt het oosten vanaf 16.00 uur.

Natte sneeuw

Er valt eerst een tijdje regen, maar vrij snel wordt dat natte sneeuw. Naar mate de neerslag verder noordoostwaarts komt, neemt de kans op sneeuw toe.

Weerplaza verwacht vooral in de provincies Gelderland en Overijssel, delen van Flevoland, en in Drenthe, Friesland en Groningen dat het een tijdje kan gaan sneeuwen. Het kan daarbij ook enige tijd wit worden. Op hoger gelegen plekken zoals de Veluwe is een sneeuwdek van 1 tot 3 centimeter mogelijk.