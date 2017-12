2017 op drie na warmste jaar ooit gemeten

Het jaar 2017 deelt de vierde plaats in de top tien met de jaren 2015, 2011, 2000, 1999 en 1990. Alleen in 2006, 2007 en 2014 was het nog warmer. Qua warmte sprong juni er dit jaar duidelijk uit en het zuiden beleefde een regionale hittegolf. Daarvan was tussen 17 en 23 juni sprake in delen van Zeeland, Brabant en Limburg.

Na de hitte volgde er dit jaar vaak regen. Gemiddeld over het hele land viel er 947 millimeter, bijna 100 millimeter meer dan de gebruikelijke 849 millimeter. Met 1765 zonuren, tegenover 1639 uur normaal, was er eveneens sprake van een zonnig jaar.

22 juni hoogste temperatuur

De hoogste temperatuur van het jaar werd gemeten op 22 juni. In het Limburgse Arcen bereikte het kwik die dag 35,2 graden. Dat is precies even warm als de hoogste jaartemperatuur in 2016. De laagste temperatuur van het jaar staat op naam van weerstation Twenthe. Op 12 januari vroor het daar streng met -10,8 graden. De hele maand januari was kouder dan normaal, terwijl het in februari juist erg zacht was.

Wat verder opviel in 2017 was dat vooral de noordelijke en westelijke provincies veel meer neerslag te verwerken kregen dan het zuiden. In de zuidelijke provincies was het aan de droge kant, terwijl het in het noorden kletsnat was, aldus Weeronline. De meeste neerslag, ruim 1070 millimeter, viel in het Zuid-Hollandse Voorschoten. Dat was ruim 200 millimeter meer dan normaal.

Vlissingen het zonnigst

Het Zeeuwse Vlissingen was dit jaar het zonnigst en het Gelderse Deelen het somberst.