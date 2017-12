China steunt omstreden verkiezing Cambodja

Ⓒ EPA

PEKING - De Chinese autoriteiten hebben toegezegd materieel te leveren voor de omstreden Cambodjaanse verkiezing van volgend jaar. Het gaat volgens een woordvoerder van de kiesraad in Cambodja onder meer om computers, stembussen en -hokjes. Eerder trokken de EU en de VS hun handen af van de stembusgang, omdat de oppositie buitenspel is gezet.