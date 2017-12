Eén keer geen vuurwerkbril, meteen blind

Van der Linden (31) wil iedereen op het hart wil drukken een vuurwerkbril te dragen. Maar dat blijft lastig. „Vorige week was ik op een school. Ik vertelde mijn verhaal en vroeg wie nu een vuurwerkbril zou opzetten. Er gingen handjes half omhoog, terwijl de kinderen elkaar in de gaten hielden. Kijk, dit bedoel ik....een vuurwerkbril is misschien niet superstoer of sexy, maar probeer voor één dag nou eens lak te hebben aan wat anderen van je vinden!”

Groot geluk is dat het luie oog beter zijn best is gaan doen, waardoor Aron weer redelijk ziet en kan lezen en autorijden. Hij heeft ook werk, maar niet het gedroomde. „Ik zit nu vooral analyses te maken. Ik vind dat best leuk, al had ik dit soort werk liever over tien jaar gedaan. Ik zou graag een paar jaar wat meer operationeel werk doen.”

Operaties

Van der Linden onderging zes operaties, waaronder drie cosmetische. Volgend jaar volgt er nog een, want je kunt het nog altijd aan hem zien. „Ik ben ook daardoor lang vreselijk onzeker geweest. Kijkt dat meisje naar me omdat ze me leuk vindt of omdat ze iets ziet aan mijn oog?”

Een vuurwerkbril. Ⓒ ANP

Hij probeert een positieve draai te geven aan zijn situatie. Zo wil hij in zijn vrije tijd DJ en producer worden onder de naam One Eyed Jack. „Ik dacht nog even aan Cyclope, zo’n mythische reus met één oog, maar mijn broer en ik vonden One Eyed Jack toch beter.”

Vuurwerkbril

Maar zijn grote missie blijft de reclame voor de vuurwerkbril, ook al lijkt het een onbegonnen zaak. „Een paar jaar geleden gingen we met zijn tienen naar de disco. Mijn broer en ik hadden voor iedereen brilletjes meegenomen, maar alleen mijn broer en ik hadden hem op.”

Aron kan nog steeds kwaad worden als hij denkt aan een voorval een aantal jaren na zijn ongeluk. Hij durfde eindelijk weer de straat op tijdens oud en nieuw, uiteraard met bril. „Ik weet nog goed dat een vader mij uit stond te lachen omdat ik een vuurwerkbril droeg, terwijl zijn zoontje ernaast stond. Ik zal niet zeggen wat ik toen gezegd heb. Maar mensen als hij maken dat anderen zo’n bril niet dragen.”